Patnos'ta AKP binasına saldırı girişimi iddiası: 6 gözaltı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Patnos ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı'na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Patnos ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti binası önünde saat 02.10 sıralarında şüpheli 3 şahıs görülmüş, şüpheli şahıslardan 1 şahıs kovalamaca sonucu yakalanmış, olaya müteakip yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli şahıs ve olayı azmettiren yardım ve yataklıkta bulunan şüpheli 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 pense, 1 levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, AK Parti İlçe binasına herhangi bir şekilde zarar verilmesi ekiplerimizce önlenmiş olup gözaltında bulunan 6 şüpheli şahsın tahkikat işlemleri devam etmektedir.”