Patlama açıklaması: 'İki dakikayla iki kızım ve eşim kurtuldu'

Taksim’de İstiklal Caddesi’nde patlayan bomba 6 vatandaşımızın hayatına mal oldu. 81 kişi de saldırıda yaralandı.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın 20 dakika öncesinde yazar Nagehan Alçı’nın da çocuklarıyla birlikte olay yerine sadece 200 metre mesafede olduğu ortaya çıktı. Nagehan Alçı, ‘patlamadan kıl payı kurtulduklarını’ söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı olayı şu sözlerle anlattı:

“Benim açımdan da çok trajik ve çok tuhaf duygular yaşadığım bir gün. Benim bugün Sarıyer tarafında işlerim vardı ama eşim Nagehan ve iki kızım Beyoğlu’ndaydı, Taksim'de… Orada bizim bir evimiz var. Çocukların okuluna yakın olsun diye oturduğumuz bir ev var Tomtom Mahallesi'nde… Nagihan ve biz 2 kızım Narmanlı Han’a gidiyorlar dondurma yemeye. Narmanlı Han'dan dönüşte oda kulenin önünden Nur-u Ziya sokağa giriyorlar. O zaten o sokağın sonunda Tomtom da bizim ev ve 2 dakika sonra o sesi duyuyorlar. İki dakikayla bugün benim 2 kızım ve eşim kurtuldu. Yarında Nagehan hanım Habertürk gazetesinde detaylı yazdı. Patlamanın olduğu yerin 200 metre uzaklığında… "