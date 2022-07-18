Patatese yeni zam yolda

Patates üreticileri, büyükşehirlerde fiyatların artmasının üreticiye herhangi bir faydasının olmadığını belirterek artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin yarı yarıya düşebileceği uyarısında bulundu. Çiftçi Fikret Yıldız, patateste fiyat artışının süreceğine dikkat çekerek, “Tarlam var ancak girdi maliyetinde artışlar nedeniyle bir bölümünü ekebildim. Böyle giderse patates üretimi yarı yarıya düşer. Fiyatlar daha da artar” dedi.

Gübre kullanımı düştü

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de üreticiler ile görüştü. Ziyarette patates üreticisinin sorunlarını anlatan çiftçi Yıldız, “Bu yıl tarlamızın yarısını ekemedik. Maliyetler çok arttı. Ektiğimiz kısma attığımız gübreyi de çok az atabildik, 3'te 1 oranına düşürdük” diye konuştu. “Ben bu yılki gibi sorun bugüne kadar hiç yaşamadım” diyen Yıldız, “Geçen yıl traktörün deposu 500 liraya dolarken şimdi 2 bin 500'e doluyor. Böyle giderse tüketici de perişan olur” dedi.

Üretim 1 milyon toz azaldı

Ömer Fethi Gürer nüfusun 20 milyon arttığını ancak patates üretiminin 1 milyon tona yakın azaldığını ve ekim sahalarının da daraldığını belirterek “Böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları da daha da artacak” diye konuştu.

