Patara'dan kum çaldılar, yakalandılar, el konulan kumu ihaleyle aldılar

Patara Antik Kenti’nin yükseldiği, nesli tehlike altındaki caretta carettaların üreme alanı olan, endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan, Özel Çevre Koruma Kanunu ile korunan Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara’dan geçen yıl 2 bin 186 kamyon kum çalınmıştı.

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre, bölgenin alüvyonlu toprağı ile harmanlanıp seralarda kullanılan bu özel kumun kamyonu 5 bin TL’ye satılıyor. Çalınan kumun piyasa değeri 11 milyon TL’yi buluyordu. AKP’li bazı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin dahil olduğu kum hırsızlığı ile ilgili açılan dava sürerken geçen hafta bu kumlar adrese teslim ihale ile satıldı.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, kum hırsızlığı ile suçlanan Faybahar şirketinin sahibi Mustafa Bahar’ın damadına 400 kamyon kumu, kamyonu 320 TL’den sattı. El konulan kumların yasalara göre satışı mümkün değil. Bu satışı gizlemek için faturaya kum yerine “humuslu toprak” yazıldı.

Bölgede inceleme yapan Tarım-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Geride kalan kumlar kayıtdışı olarak el altından bu firmaya verildi” diyor ve ekliyor: “Özel Çevre Koruma statüsündeki bölgede bırakın kamyonlarca kum çalmayı, bir dal bile alamazsınız. Çünkü yasalar çok açık, el konulan kumlar yargı süreci devam ederken satılamaz. Kumlar çalındığı yere geri dökülmelidir. Ekosisteme büyük zarar verilmesinin yanısıra yapılan vurgun çok büyük… Kaş orman işletme müdürü ve Kalkan orman işletme şefi sorumludur. Tarım ve Orman Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen bu hırsızlığa, buradaki şebekeye el atın. Biz çalan kişilere satılan kumla ilgili suç duyurusunda bulunduk.”



