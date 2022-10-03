Patara'da 17 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

Patara kumsalında mayıs ayı ortalarında başlayan yuvalama sezonu, son caretta caretta yavrularının da denize ulaşması ile birlikte eylül ayının son günlerinde sonlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destekleri ile Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığında yürütülen koruma projesi kapsamında, 17 binin üzerinde yavru denizle buluştu.

DHA'nın haberine göre yapılan saha çalışmalarında yuva yerleri tespit edilerek yuvaların kafeslerle koruma altına alındığını belirten Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Gönüllü ekipler tarafından korunan yuvaların yavru çıkış zamanları takip edilerek çıkan yavruların denize güvenle ulaşması sağlandı. Karşılaşılan anne kaplumbağaların tüm ölçümleri alındı ve her birine özgü birer numara verilerek markalama işlemi yapıldı. Böylece daha sonra yeniden yuvalamaya gelecek anne kaplumbağaların da gelişimi takip edilebilir oldu" diye konuştu.

Nesli tehlike altındaki bu canlıların korunması için yürütülen çalışmalar kapsamında Patara Plajı'nın korunmasının da yuvalama alanlarının korunması adına büyük önem arz ettiğini belirten Şirin, “Plaj, kaplumbağaların yuvalama zamanı olan akşam saatlerinde tamamen kullanıma kapatılarak, koruma altına alınmaktadır. Akşam 20.00'den itibaren kapatılan plaj sabah 08.00'de kullanıma açılmakta, böylece hem anne kaplumbağaların tehdit edici bir unsur olmadan rahatça yuvalamaları hem de yavru kaplumbağaların güvenle denize ulaşmaları sağlanmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Başkale, geçen yıl da yaklaşık 22 bin yavruyu denizle buluşturduklarını kaydetti.