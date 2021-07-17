Paşinyan: Bakü, Karabağ'da ve sınırda yeni askeri çatışmalar başlatmayı planlıyor

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Cumartesi günü Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni askeri çatışmalar başlatmayı planladığını iddia etti.

Paşinyan "Resmi olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Azerbaycan, Artsah'ta (Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni askeri çatışmalara yol açmayı planlıyor. Bunun tezahürlerini bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırının Nahçıvan bölümünde görüyoruz. Azerbaycan'ın kışkırttığı olaylar, sınırın belirlenmesi ve çizilmesi konusunda çalışmamıza izin vermiyor." dedi.

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorununun nihai çözümüne ilişkin müzakere sürecini AGİT Minsk Grubu çerçevesinde sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakü ve Erivan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde meydana gelen karşı devrimden beri Karabağ'ın hangi ülkeye ait olduğu konusunda tartışıyorlar. Rusya, ABD ve Fransa'nın eşbaşkanlığını yaptığı AGİT Minsk Grubu söz konusu çatışma üzerine kurulmuştu. Grup, Belarus, Almanya, İtalya, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'ı da içeriyor.

Dağlık Karabağ çevresindeki çatışma bölgesinde durum 27 Eylül'de fiili silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Bir buçuk ay süren çatışmaların ardından 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir mütarekeye imza attı.

13 Nisan'da Aliyev, Minsk Grubu'nun işleyişine ilişkin öneriler beklediğini söyledi ve bölgede barışçıl bir yaşamın daha da tesis edilmesinde olumlu bir rol oynayabileceğini kaydetti. Aynı gün, Minsk Grubu tarafları karşılıklı suçlamalardan kaçınmaya ve yapıcı müzakereler için hazırlıklara başlamaya çağırdı.