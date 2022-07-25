Pasifik'te tehlikeli yakınlaşma: Japonya'nın güneybatısında bir Çin İHA'sı görüldü

Çin'e ait olduğu belirtilen bir askeri insansız hava aracı (İHA) Japonya'nın güneybatısında bulunan Okinawa sınırlarında görüldü.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, bir Çin İHA'sının ülkenin güneybatısında bulunan Okinawa adalarına yakın uçmasından şikayet etti, ancak aynı açıklamada söz konusu İHA'nın Japon hava sahasına girmediği de aktarıldı.

Bakanlık, Çin'e ait İHA'nın silahlandırılabilen veya keşif amacıyla kullanılabilen bir TB001 olduğunu kaydetti.

İHA'nın günün büyük bir bölümünde havada olduğu, Okinawa'nın ardından ise Çin'in bir parçası olan Tayvan'a yöneldiği ve burada daireler çizdiği ifade edildi.