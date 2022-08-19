Pasaport ücretleri 2 katına çıkabilir

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE'ye göre belirlenen vergi, harç ve cezalara da 2023 yılı itibariyle tarihi zam gelebilir.

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üretici enflasyonu “sıfır” olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 110’u geçmesi kesin olacak.

Yıl sonu Yeniden Değerleme Oranı (YDO) eğer yüzde 110 olursa 1 yıllık pasaport ücreti 945 TL olacak.

4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 3 bin 103 lira olacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

Yeniden Değerleme Oranı nedir?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

2022 yılında pasaport harçlarında fiyatlar şu şekilde:

Pasaport defteri 225 TL,

6 aya kadar olan pasaport harcı 309 TL,

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL,

2 yıllık pasaport harcı 738 TL,

3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL,

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1478 TL.

Pasaport için gereken belgeler: