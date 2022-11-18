Pasaport harçlarına büyük zam yolda: İşte yeni fiyatlar

Pasaport harçlarına yönelik zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 36 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 123 ile rekor kırdı. Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirlenirken, Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

Sözcü'nün haberine göre; Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme veya yükselme yetkisini kullanmaması halinde pasaport ücretleri şöyle olacak: