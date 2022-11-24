'Park yeri' cinayeti: 1 kişi gözaltında

Saat 13.30 sıralarında Sivas'ın Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre Ali Ö. ile Hasan Karakış (62) arasında, bina önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Ö., yanında bulunan tabanca ile Karakış'a ateş açarak bacaklarından ve kasığından vurdu.

Yaralı hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karakış, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Ajanslar)