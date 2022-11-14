Park etmeye çalışırken kontrolden çıkan Tesla araç iki kişiyi öldürdü

Güney Çin'in Guangdong Eyaleti, Chaozhou kentinde iki ölüme ve üç yaralanmaya neden olan Tesla marka araçla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel haber kuruluşu Jimu News'ün haberine göre söz konusu olay, Zhan soyadlı sürücünün, kullandığı Tesla Model-Y'yi park ederken aniden kontrolünü kaybetmesi ve iki kilometre boyunca yüksek hızda gitmesi sonucunda gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, iki motosiklet ve iki bisiklete çarparak iki kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Jimu News'in yerel bir polis yetkilisine dayandırdığı habere göre, kaza hakkında Tesla'ya bildirimde bulunuldu.

Polis, Zhan'ın uyuşturucu ve alkolün etkisi altında araç kullanmadığını doğruladıklarını ve aracın test edileceğini kaydetti.

İlgili Tesla aracın sahibi Zhan'ın yakını olduğunu belirten bir Weibo kullanıcısıysa kaza anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde sürücünün aracı park etmek için kenara çektiği, ancak fren pedalına basmasına karşın park edemediğini ve aracın fren lambalarının yanmasına karşın son hızla yerinden fırladığı görüldü.

Araç daha sonra hareket ederken aniden hızlanmaya başladı ve frenle durdurulamadı, birden fazla araca çarptı. Kazada bir motosiklet sürücüsü ile bisiklete binen bir lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişiye daha çarptıktan sonra araç sürücüsünün kendisini de yaraladı.

Tesla, Pazar günü araç kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, kaza videosunun arka plan verileriyle eşleştiğini ve yerel polisin üçüncü taraf bir kurumdan kimlik tespit ederek kazayı soruşturduğunu söyledi.

Tesla, videoda "araç hızlanırken aracın fren lambalarının yanmadığını" savunarak şirketin aktif olarak soruşturmaya yardım sağlayacağını ekledi.