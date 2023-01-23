Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi. Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrulttuğu iddiası üzerine polisler ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti. Adli kaynaklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)