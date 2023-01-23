Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi. Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrulttuğu iddiası üzerine polisler ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti. Adli kaynaklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi