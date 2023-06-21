Fransa'nın başkenti Paris'te doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi.
Louvre Müzesi yakınlarındaki bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.
Binada kısmi çökme yaşandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Paris'te patlama: 4 ağır yaralı
Paris'te meydana gelen doğagaz patlaması nedeniyle, ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.
dış haberler
Fransa'nın başkenti Paris'te doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi.
Louvre Müzesi yakınlarındaki bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.
Binada kısmi çökme yaşandı.