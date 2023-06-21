Paris'te patlama: 4 ağır yaralı

Paris'te meydana gelen doğagaz patlaması nedeniyle, ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi.

Louvre Müzesi yakınlarındaki bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.

Binada kısmi çökme yaşandı.

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