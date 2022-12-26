Paris saldırısının faili yeniden gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne ve 2 işyerine silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldüren saldırgan yeniden gözaltına alındı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheli, yarın tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.

Fransız basınının Paris Savcılık Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiği de yer alıyor.