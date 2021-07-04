'Paramount Otel'in yeni işletmecisi Kazım Albayrak oldu' iddiası

Çok sayıda ünlü ile siyasiyi "misafir" eden Paramount Otel'in Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına firarı sonrası yeni işletmecisinin kim olduğuna ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Seher Yaşayacak, Paramount Otel'in işletmesinin bakanlık onayı ile Albayrak Yayın Holding AŞ’nin hissedarı Kazım Albayrak'a geçtiğini öne sürdü.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, otelin 2 Mart tarihinde el değiştirdiğini belirten Seher Yaşayacak, Be Premium Oteli işleten Free Petrol Ürünleri’nin Paramount Otel işletmesini aldığını iddia etti.

Seher Yaşayacak, iddiasını şöyle açıkladı:

“Yenişafak Gazetesi’ni bünyesinde bulunduran Albayrak Yayın Holding AŞ’nin hissedarı Kazım Albayrak. 7 Eylül 2020’de Gaziosmanpaşa’da Platform Turizm’e ait adreste Free Petrol Ürünleri LTD. ŞTİ’yi kuruyor. 2 Mart 2021’de Bodrum Şube’de Paramount Otel’in adresine şube açıyor. Free Petrol Ürünleri, Orman Bakanlığı’na oteli işletmek için izin başvurusunda bulunuyor. Hadi gelin en başa saralım. Biz Paramount Oteli en son Şaban Kayıkçı’nın şirketi Duja Be Premium olarak biliyorduk. Şaban Kayıkçı bir açıklama yaparak, Oteli 1 Şubat 2021’de kira sözleşmesi Artık kendilerinde olmadığını belirtti. Resmî belgelere bakarak yeni şirketi bulabilirsiniz dedi. Bende uzun uğraşlar sonucu Free Petrol Ürünleri şirketine ve Bakanlık’tan onay için başvuru iznine kadar ulaştım.”

Paramount Otel iddiaları

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, yayımladığı videolarda, Bodrum'da lüks otellerde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

Peker, Paramount Otel'e, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz tarafından el konulduğunu ileri sürmüştü.