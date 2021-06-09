Paramount Otel'de kaldığı iddia edilmişti: Mahkeme başkanının skandal görüntüleri ortaya çıktı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in bindiği araç ve kaldığı otelle gündeme getirdiği Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nu TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın aktardığına göre, Esat Toklu'nun, TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katıldığı görüntüler pes dedirtti.

Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor.



Hem de patronun ofisinde!



Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi? pic.twitter.com/KtmUL9j4UE — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 9, 2021

Ne olmuştu?

Ülkücü mafya Sedat Peker, SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde bedava ağırlanan hâkim ve savcılar olduğunu söyledi. Peker, "Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura. Hangi savcı hangi hâkim kaldı hepsinin listesi bende." dedi.

Peker, yayımladığı 9. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini öne sürerken Korkmaz'ın oteline giden bazı isimlere de yer verdi.

Peker, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın otelde tatil yaptığını söyledi. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Kütahyalı, "Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim, alakam ve muhabbetim yok" açıklamasını yaptı.