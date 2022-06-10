'Papua Yeni Gine parası bile bizim paradan daha değerli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Erzincan İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

"Ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var, sandık, seçim, millete gitmek" diyen Öztunç, "Ekonomi çok kötü. Millet perişan. Bakıyorsunuz, her gün zam geliyor her gün. Akaryakıta, doğal gaza, elektriğe, şekere, çaya, una ne varsa zam geliyor. Zam, zam, zam… Hepsini yapan da Tayyip Erdoğan. Onu da söyleyelim. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Memleketi yönetemiyorlar. Artık ipin ucu iyice kaçtı" diye konuştu.

'Papua Yeni Gine kinası bizim paradan daha değerli'

ANKA'nın haberine göre "Papua Yeni Gine kinasının TL'den daha değerli hale geldiğini" belirten Öztunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir noktaya geldi ki ekonomi… Dolar 17.10- 17.20’lerde şu an. Daha vahim bir şey söyleyeceğim size. Papua Yeni Gine diye bir devlet var duydunuz mu? Yani, çok az bilinen bir devlet. Papua Yeni Gine kinası, yani parası 4 lira 75 kuruş. Oranın parası bile bizim paradan daha değerli hale gelmiş. Yazık. Gerçekten yazık. Bu kadar da olmaz. Bu kadar ekonomi bilmezlik, bu kadar ekonomiden uzak olmak. İşte sonuç bu."

'Onu sandıkta yenmek istiyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması hakkında da konuşan Öztunç, şunları söyledi:

“Biz de Tayyip Erdoğan’ın adaylığını istiyorduk. Çünkü, onu sandıkta yenmek istiyoruz. Onu sandıkta yeneceğiz, sandıkta mağlup edeceğiz onu. Sandıkta yendikten sonra onu göndereceğiz. Seçime Cumhurbaşkanı olarak girecek Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı olarak çıkacak Tayyip Erdoğan. İnşallah, eğer 2023’te olacaksa, 2023’te en geç; Tayyip Erdoğan’ı eski Cumhurbaşkanı yapacağız. İnşallah Millet İttifakı’nın adayını da 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu net. Erdoğan’ın aday olması, bizim açımızdan mutluluk verici olmuştur. Çünkü biz onu sandıkta yenerek 20 yıldır yaptıkları bu yıkımın hesabını sormak istiyoruz."