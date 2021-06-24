Papazın cübbesinden kokain çıktı, soruşturan piskoposlara asit attı: 11 yaralı

Üst düzey Yunan Ortodoks rahipler bugün cübbesinin altında kokain saklayan 37 yaşındaki bir papazı görevden alma kararı verdi. Ancak dini mahkeme üyeleri papaza kararları bildirirken, papaz aniden ayağa kalkıp piskoposların üzerine iki şişe asit attı.

Yunanistan menşeli Ta Nea'nın aktardığına göre piskoposlardan biri, "İlk düşüncem bunun kutsal su olduğuydu" dedi. Polis, saldırıda yedi rahip, iki avukat, bir gardiyan ve bir sekreterin yaralandığını söyledi.

Polis, papazı kaçamadan yakaladı. Yunanistan'ın resmi haber ajansı ANA-MPA'ya göre, papaz hâlâ gözaltında tutuluyor. Resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı belli değil.

Ta Nea, papazın geçmişte şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu aktardı. 2015 yılında papaz orta yaşlı bir kadına sopayla saldırıp evinin önünde taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay sırasında yerel haberlere göre, polisin cübbesinin altına 1.8 gram kokain bulmasının ardından 2018'de tekrar tutuklandı.

Dini mahkemenin yedi üyesi, papazın resmi duruşmasını yapmak için Atina'daki Petraki Manastırı'nda bir araya geldi.

Yunan televizyon kanalı ANT1'in bildirdiğine göre, yaralanan avukatlardan biri papazın savunma avukatıydı.

Karakola verdiği ifadede papazın diğer avukatı, müvekkili adına özür diledi ve papazın akıl sağlığı sorunları olduğunu ve bir aydan fazla bir süre önce intihara teşebbüs ettiğini ekledi.

11 kurbandan yedisi Çarşamba günü geç saatlerde hastaneye kaldırıldı, bunlardan üçünün durumu ciddi olarak kaydedildi. Kathimerini'yse bugün öğleden sonra yedi büyükşehir piskoposunun tümünün, uygun tedaviyi aldıktan sonra hastaneden taburcu edildiğini yazdı.