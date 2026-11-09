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Papazın Çayırı’ndan Kadıköy’e: Fenerbahçe neden köklerinden koparılmak isteniyor?

Fenerbahçe’ye “Kadıköy’den çık” diyenlerin vaat ettiği ekonomik sıçrama gerçekten mümkün mü? Maltepe dolgu alanı için sunulan 170 milyon euroluk “ek gelir” hesabını UEFA verileriyle, Avrupa örnekleriyle ve kentsel dönüşüm planlarıyla birlikte masaya yatırıyoruz. Ancak sadece bunu değil, bir kulübün köklerini de... Papazın Çayırı'ndan bugüne uzanan öykü soL TV'de.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 09.11.2026 , 18:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 , 08:13

Hayatın her alanını çürüten bir düzenin içinde yaşıyoruz.

Milyonların büyük bir ilgiyle, severek takip ettiği futbol da bundan nasibini alıyor haliyle.

Rant her şeyin merkezine gelip yerleşince, değerler, tarih, kökler de para etmez gibi sunuluyor.

Peki, gerçekten öyle mi?

Papazın Çayırı'ndan Kadıköy'e, Şükrü Saraçoğlu stadyumunu yutma, Fenerbahçe'yi Maltepe'ye taşıma öyküsü, tüm yönleriyle soL TV'nin pazartesi dosyasında:

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