Papazın Çayırı’ndan Kadıköy’e: Fenerbahçe neden köklerinden koparılmak isteniyor?

Fenerbahçe’ye “Kadıköy’den çık” diyenlerin vaat ettiği ekonomik sıçrama gerçekten mümkün mü? Maltepe dolgu alanı için sunulan 170 milyon euroluk “ek gelir” hesabını UEFA verileriyle, Avrupa örnekleriyle ve kentsel dönüşüm planlarıyla birlikte masaya yatırıyoruz. Ancak sadece bunu değil, bir kulübün köklerini de... Papazın Çayırı'ndan bugüne uzanan öykü soL TV'de.