Papa'nın Dugina suikastına tepkisi Ukrayna'nın 'kalbini kırdı'

Papa Francis, geçtiğimiz günkü ayinde Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina'ya yönelik gerçekleştirilen suikastla ilgili "Moskova'da araba koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu havaya uçurulan zavallı kızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ile düzenlediği basın toplantısında Papa Francis'in söz konusu ifadelerine dair açıklamada bulundu.

Kuleba, bu sözlerin Ukrayna'nın kalbini kırdığını ve bunun adil olmadığını söyledi. Kuleba, Papa Francis'in sözleri karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı hakkında ise Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılacağını ekledi.