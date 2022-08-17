Papa konuşurken onu korumakla görevli İsviçreli Muhafız bayıldı

Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında, onu korumakla görevlendirilen İsviçreli Muhafız bayıldı.

Bir Vatikan sözcüsü AFP'ye, muhafızın "muhtemelen kan basıncında bir düşüş yaşadığını" söyledi.

Vatikan'da hava sıcaklığı 36 santigrat dereceye ulaşmış durumda.

İsviçreli Muhafızlar, toplamda 135 kişiyle dünyanın en küçük ordusunu oluşturuyor. Üyeleri, 19 ile 30 yaş aralığında Katolik İsviçre vatandaşları olmalı ve en az 1,47 metre boyunda olmalı. Daha sonra evlenebilseler de, katılırken bekar olmaları da gerekir.