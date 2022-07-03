Papa Francis: Marksizm'i Kilise'den uzak tutun

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Latin Amerika'daki "kurtuluş teolojisi" hareketinden "Marksist kavramların Katolik Kilisesi ile karıştırılması ideolojik sömürüdür" sözleriyle şikayet etti.

Arjantin'in ulusal haber ajansı Telam'a konuşan Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin Latin Amerika'daki tarihinden ve insanlara olan yakınlığından övgüyle bahsetti. "Latin Amerika kiliselerinin halkla iç içe olma konusunda uzun bir geçmişi var. Medellin'den Puebla'ya, Santa Domingo'dan Aparecida'ya, onlar her zaman Tanrı'nın halkıyla diyalog halindeydi" diye konuşan Papa, "kurtuluş teolojisi"den ise "Yaşamın yorumlanmasında Marksist kavramları kullanan 'kurtuluş teolojisi' gibi ideolojik girişimler var. Bu ideolojik bir sömürüdür" ifadeleriyle yakındı.