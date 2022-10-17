Paola Egonu, İtalya Milli Takımı'na ara vermek istiyor: 'Saldırıya uğramak canımı yakıyor'

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, İtalya'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'nın ABD'yi 3-0 yenerek, şampiyonada üçüncü olduğu maçın ardından yıldız oyuncunun açıklamaları ülkede gündem oldu.

Egonu'nun özellikle İtalya'nın yarı finalde Brezilya'ya 3-1 yenildiği maçın ardından aldığı eleştirilere işaret ederek, ABD maçı sonunda menajerine, "Yeter artık. Bana neden İtalyan olduğumu dahi sordular. Artık yoruldum. Milli takıma devam edecek miyim bilmiyorum." ifadeleriyle dert yandığı görüntüler basına yansıdı.

Egonu'nun bu sözleri, "milli takımı tamamen bırakacağı" şeklinde yorumlanması sebebiyle ülkede şok etkisi yarattı.