'Panel' operasyonu: 39 büroda arama, 31 avukat hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yurttaşların kişisel verilerini yasadışı sorgulama panellerinden temin ederek kullandığı öne sürülen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatılırken, soruşturmanın daha önceki aşamasında 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

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İstanbul’da yurttaşların kişisel verilerinin yasadışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişletildi.

31 avukat hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesinin ve ticari amaçlarla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

‘Panel’ sistemiyle kişisel verilere erişim iddiası

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşlara ait kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilerek çeşitli sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı öne sürüldü.

Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan kişilerin bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştığı iddia edildi.

‘Borcunuz yasal takibe düştü’ diyerek mağdur ettiler

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, vatandaşlarla iletişime geçen bazı şüpheliler, kişisel veriler üzerinden “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadeler kullandı.

Bu yöntemle vatandaşların mağdur edildiği ileri sürüldü.

39 hukuk bürosunda arama ve el koyma

Soruşturmanın ilk aşamasında yasadışı sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından yasadışı “panel” sistemini kullandıklarına ilişkin somut deliller elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

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