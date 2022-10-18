Pandoranın kutusu açıldı: 'Başı açık olan kadınlar için de madde yer alacak'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin teklifinin ardından başörtüsü konusunda anayasa değişikliği hazırlamaya başlayan AKP’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Selvi’nin aktardığına göre anayasada “başı açık olan kadınlar için de” bir madde yer alacak.

'Düzenlemeye gidiliyor'

Abdulkadir Selvi’nin bugünkü köşe yazısının bir kısmı özetle şöyle:

LGBT’nin son dönemlerde aileyi hedef alması nedeniyle Anayasa’nın 41. maddesinde bir düzenlemeye gidiliyor.

Anayasa’nın 41. maddesinde, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” deniliyor. “Eşler arasında” ibaresi muğlak bulunduğu için yeni çalışmada değiştiriliyor. “Aile, kadın ve erkekten oluşur” tanımı getiriliyor. Tabii 41. maddesindeki, “eşitlik” ifadesi korunuyor.

Hem başörtülüyü hem de başı açık kadınları koruyan düzenleme ise Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 24. maddesinde yer alıyor. “Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması kamu hizmetlerinde görev almalarında ve eğitim-öğretim hayatında ayrımcılık olarak kabul edilemez” deniliyor.

Bu yeni bir bakış açısı.

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