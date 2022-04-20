'Pandemide kesilen sokağa çıkma yasağı ve maske cezaları iptal edilsin'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nda değişiklik yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Teklifte "Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara kesilen idari para cezalarının asılları ile asıl alacağa bağlı fer’i alacaklarının tamamının tahsilatından vazgeçilmesi, tahsil edilen idari para cezalarının da faiziyle birlikte iade edilmesi" öngörüldü.

'Ekonomik krizi düşününce bu cezaların ödenmesi oldukça zor'

Teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

"Vatandaşların sağlığı ve hastalığın hızla yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbirler yerindeydi. Sokağa çıkmak yasağı ve maske takma zorunluluğunu daha etkili hale getirmek, vatandaşların alınan kararlara sıkı sıkıya uymasını sağlamak için o dönem para cezaları da getirildi. Buna göre, tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Yine çok sayıda tedbirin alındığı 2020 yılında bazı vakalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlere uymamaktan dolayı 900 TL, bazı vakalarda ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 'emre aykırılıktan' dolayı 392 TL olarak maske cezası kesildi.

O dönem için kurallara uymayan çok sayıda vatandaşımıza para cezaları kesildi. Salgının son derece yaygın olduğu dönemde getirilen idari para cezaları caydırıcılık açısından önemliydi. Ama şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik krizi düşününce bu cezaların ödenmesi oldukça zor. Ödenmediği sürece de faiz işliyor, meblağ artıyor. Sosyal devletin bir gereği olarak bu cezalar affedilmelidir. Hastalığın ülkemize gelmesinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçti. Maske takma başta olmak üzere alınan tedbirlerin birçoğu esnetildi. Günlük vaka, hasta ve ölüm sayılarının günden güne azalması da alınan tedbirlerin esnetilmesine neden oldu."

'Cezalar uygulanmışsa da geri ödensin'

Atila Sertel, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada "Buradaki talebimiz şudur, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske, sokağa çıkma ya da başka cezalar, emre itaat etmeme gibi cezaların affedilmesini istiyoruz. Eğer cezalar uygulanmışsa bu cezaların da geriye ödenmesi noktasında bir kanun teklifi verdik" diye konuştu.