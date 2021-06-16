Pandemide 30 bin restoran kapandı

Sabah yazarı Dilek Güngör bugün "Pazar yasağı kalksın…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Güngör yazısında "Yetkililerin söylediğine göre, sektörde irili ufaklı restorandan esnaf lokantası ve kafesine kadar 150 bin işletme vardı. Bunların 30 bini kapanmış ya da dükkânı devretmiş. Bir ay daha beklenirse 5 bine yakın restoran, kafe, lokantanın da topun ağzında olduğu söyleniyor" ifadesini kullandı.

Dün itibarıyla yerinde aşılama uygulaması başladığını ve 35 milyon doz aşıya ulaşıldığını belirten Güngör "Hal böyleyken, pazar günü yasağını kaldırmak için temmuzu beklemenin anlamı var mı, bilemiyorum" dedi.

Salgının başından bu yana patronlar için düzenleme üstüne düzenleme çıkaran iktidar, aynı dönemde emekçilerin birçok hakkını gasp etmiş, milyonlarca işçiyi ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine geçirmişti.