Pandemi uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatacağını açıklayan savcıya soruşturma

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, bununla ilgili soruşturma başlatacağını söylediği bir video çekip "Muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlatıldığını duyurdu.