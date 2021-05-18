Pandemi uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatacağını açıklayan savcıya soruşturma

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren savcı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, bununla ilgili soruşturma başlatacağını söylediği bir video çekip "Muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'tan maske ve aşı soruşturması