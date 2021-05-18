Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, bununla ilgili soruşturma başlatacağını söylediği bir video çekip "Muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlatıldığını duyurdu.
Pandemi uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatacağını açıklayan savcıya soruşturma
Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren savcı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Haber Merkezi