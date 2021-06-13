Pamukkale Üniversitesi HDP'yi hedef alan soruları iptal etti

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü birinci sınıf sınavlarında HDP'yi hedef alan sorular iptal edildi.

Üniversite, HDP’ye açılan kapatma davasını kastederek öğrencilere, “Türk savcılığı ülkenin üst mahkemesinden hangi Kürt yanlısı ana muhalefet partisinin yasaklanmasını istedi” sorusu sormuş, yanıtlarda ise sırasıyla “İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi ve AK Parti” şıkları gösterilmişti.



Finallerde sorulan bir diğer soru ise “Hangi kurumun Kürt yanlısı muhalefet partisini yasaklayabileceği” olmuş, yanıtlarda ise, “Yargı Uyuşmazlıkları Mahkemesi, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay” şıkları sıralanmıştı.

Tepkiler üzerine Pamukkale Üniversitesi yönetimi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak soruların iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Ulusal basına yansıyan ve PAÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencilerine bahar dönemi finallerinde yöneltilen iki soru iptal edilmiş olup, gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır. Pamukkale Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birlik ve beraberlik ile bölünmez bütünlüğü hususlarındaki duruşumuz her daim bellidir” denildi.