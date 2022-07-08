Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 97'ye yükseldi

Pakistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 97’ye yükselirken, yaralı sayısı 101'e yükseldi.

Selden en çok etkilenen ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinde 49 kişi hayatını kaybederken, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 17, Sindh eyaletinde 11, Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 ve farklı bölgelerde 10 kişi daha olmak üzere ülke genelinde toplam 97 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle meydana gelen olaylarda ise 101 kişi ise yaralandı.

Can kayıplarının büyük bir bölümünün şehir merkezlerindeki kanalizasyon borularının taşması sonucu su baskınlarının oluşması, elektrik çarpması ve çatıların çökmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

NDMA tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu 2 karayolu ve 5 köprünün kullanılamaz hale geldiği, 5 dükkanın ise büyük hasar gördüğü belirtildi. Ülke genelinde 226 ev yıkılırken, 481 evde büyük hasar meydana geldiği bildirildi. (İHA)