Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 312’ye yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 312’ye yükseldi.

Haber Merkezi

Pakistan’da 5 haftadır devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 312 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 100 evin ise hasar gördüğü açıklandı. Yetkililer sel nedeniyle 50 evin sular altında kaldığını belirtirken, bölgedeki yardım çalışmaları için 5 ekip oluşturulduğunu ifade etti.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, önümüzdeki günlerde Pakistan'da daha fazla yağmur yağacağının tahmin edildiğini belirtirken, yetkililer su baskınları ihtimaline karşı halka hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

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Pakistan'daki sel felaketinin bilançosu büyüyor