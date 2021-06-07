Pakistan'da tren kazası: En az 30 ölü

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde iki hızlı trenin çarpışması sonucunda en az 30 yolcunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ekiplerin ve bölgede yaşayanların yaralıları enkazdan kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Sind eyaletinin Ghotki ilçesinin emniyet müdürü Umar Tufail, Millat Express treninin enkazında 25'e yakın yolcunun kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Şu ana kadar 30 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Tufail, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Demiryolu yetkililerine göre, iki trende toplam 1100'e yakın yolcu bulunuyordu.

Bölge polislerinden Usman Abdullah, Millat Express treninin raydan çıkması sonucunda Sir Syed Express treninin kendisine çarptığını belirtti. Trenin raydan çıkma nedeninin henüz netleşmediği kaydedildi.