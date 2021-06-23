Pakistan’da patlama: En az 3 ölü, 25 yaralı

Pakistan’ın Lahor kentine bağlı Johar kasabasında cihatçı örgüt Leşker-i Tayyibe’nin kurucusu Hafız Said’in evi yakınlarında meydana gelen patlamada en az 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Ölenler arasında bir çocuğun olduğu belirtilirken, yaralılar arasında da kadın, çocuk ve polislerin olduğu kaydedildi.

Patlamanın halen Pakistan'da tutuklu olan cihatçı örgüt Leşker-i Tayyibe’nin kurucusu Hafız Said’in evinin yakınlarında gerçekleştiği belirtiliyor.

Said’in evinin önünde bir polis kontrol noktası bulunurken, bombalı saldırının bu noktayı hedef alıp almadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bombalı araçla düzenlenen saldırının bir intihar saldırısı olup olmadığı henüz netleşmezken, saldırıyı üstlenen olmadı.