Pakistan'da otobüse bombalı saldırı: En az 10 ölü

Pakistan'ın kuzeyinde bir otobüsü hedef alan bombalı saldırı sonucunda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ölenlerden en az 6'sının Çin uyruklu olduğunu ve 2'sinin Pakistan askeri olduğunu aktardı.

Hayber-Pahtunhva eyalet polisinin genel müfettişi Ceh Ensari'nin ölenler arasında 6 Çin uyruklu, 2 Pakistan askeri ve 2 Pakistanlı sivil olduğunu doğruladığı bildirildi.

Otobüsün patlamanın ardından devrilerek şarampole yuvarlandığını kaydeden Ensari, bir Çinli mühendisin ve bir Pakistanlı askerin kayıp olduğunu aktardı.

Bir üst düzey yetkiliyse, otobüsün Üst Kohistan'daki Dasu barajının yapımı için bölgeye giden 30'dan fazla Çinli mühendisi taşıdığını belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.