Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün İsrail'in protesto edildiği bir miting alanının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Patlamanın eyaletin Çamman bölgesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği mitinge giden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan başkanı Mevlana Abdülkadir Loni'nin aracının yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

Yerel medya patlayıcı yüklü bir motorsikletle düzenlendiği düşünülen saldırıda Loni'nin hafif yaralandığını duyurdu.

Bombalı saldırı Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.