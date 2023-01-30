Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen patlama nedeniyle en az 90 kişi hastaneye kaldırıldı.

Reuters'in haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada bazı hastaların durumunun kritik olduğu bilgisine yer verildi. Saldırıda yaralananların sayısının en az 90 olduğunu bildirilirken, haberde caminin bir kısmı çöktüğü ve altında çok sayıda kişinin olduğunun aktarıldığı bildirildi. Polis yetkilisi Sikandar Han "Caminin bir bölümü saldırı sonucu çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu sanılıyor" açıklamasında bulundu.

Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim, durumu kritik olan 90 yaralı olduğunu açıkladı.

Associated Press'in haberine göre, saldırıda en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da yayın yapan Dawn haber sitesi, alanın polis kordonuna alındığını ve sadece ambulansların girişine izin verildiğini duyurdu.