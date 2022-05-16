Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Bu Karaçi'de son bir hafta içinde düzenlenen ikinci bombalı saldırı oldu.

Kentteki Bolton Market semtinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kadın yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada çok sayıda aracında hasar gördüğü belirtildi.

Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde 12 Mayıs’ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4’ü ağır toplam 13 kişi de yaralanmıştı.