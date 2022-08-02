Pakistan’da bir korgeneralin de içinde bulunduğu helikopter kayboldu

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki sel felaketi sonrası başlatılan yardımları incelemek için bölgeye giden ve ardından Karaçi’ye dönüş için havalanan askeri helikopterden haber alınamadığı açıklandı.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, helikopter ile temasın Belucistan’da yer alan Lasbela kenti civarında kesildiği bildirilirken, helikopterde 12’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali'nin de aralarında bulunduğu altı kişi olduğu aktarıldı. Açıklamada, helikopteri bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

Genel Müfettiş Yardımcısı Khuzdar Pervez Imrani yaptığı açıklamada, yerel polis ekiplerinin arama-kurtarma operasyonuna destek verdiğini belirterek, bölgenin dağlık olduğunu aktardı. Arama çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Imrani, son 5 saattir ortak arama-kurtarma operasyonunun sürdüğünü açıkladı.