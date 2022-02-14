Pakistan’da bir kişi Kuran sayfalarını yaktığı için linç edilerek öldürüldü

Pakistan’da bir kişinin Kuran sayfalarını yaktığı gerekçesiyle bir mafya tarafından linç edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Reuters’e konuşan polis memuru Munawar Hussein, cumartesi günü yaşanan olayda, polisin kişiyi bilinçsiz ve ağaca bağlı bir biçimde bulduğunu, kişinin coplu, baltalı ve demir çubuklu silahlarla donanmış mafya tarafından öldürülmüş olduğunu söyledi.

Polis memuru, öldürülen kişinin kimliğinin 40’lı yaşlarda bulunan Muhammed Mushtaq olarak tespit edildiğini, ayrıca mafyanın polise de saldırdığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, mafya tarafından öldürülen kişiyi kurtarmak için yeterli çabayı göstermeyen polis için de işlem yapılacağı kaydedilirken, Başbakan Imran Khan yaptığı açıklamada, yasanın tüm ciddiyetiyle ele alınacağını ve buna karşı tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

Ülkede yaşanan olay sonrasında 60’tan fazla kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.