Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Harnai bölgesinde bulunan Khost kasabası yakınlarında görev uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter düştü.

Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, "Helikopterde ikisi pilot olmak üzere 6 personel hayatını kaybetti" denildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

ISPR tarafından yapılan açıklamada, helikopter kazasında yaşamını yitiren personellerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşıldı. 39 yaşındaki pilot Khurram Shahzad, 30 yaşındaki pilot Muhammad Muneeb Afzal, 44 yaşındaki Abdul Wahid, 27 yaşındaki Muhamad Imran, 30 yaşındaki Naik Jalil ve 35 yaşındaki Shoaib'in öldüğü bildirildi.