Pakistan ve Cezayir Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye’ye doğru hareket etti.

Cezayir de, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

89 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Gaziantep havalimanına ulaştı. (AA)