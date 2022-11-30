Pakistan Talibanı'ndan intihar saldırısı: 3 ölü, 23 yaralı

Pakistan hükümeti ile ateşkesi dün sona erdirdiğini duyuran Pakistan Talibanı bugün ülkenin Ketta kentinde intihar saldırısı düzenledi.

Belucistan eyaletinin Ketta kentinde düzenlenen intihar saldırısında bir polis aracı hedef alındı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

AFP'ye konuşan üst düzey polis yetkilisi Azhar Mehesar ölenlerden birinin polis, birinin kadın ve birinin çocuk olduğunu dile getirdi. Mehesar saldırıda çocuk felci aşısı yapacak sağlık görevlilerinin güvenliğini sağlamaya hazırlanan polis aracının hedef alındığını belirtti.

Pakistan Talibanı olarak da adlandırılan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendi. Örgüt saldırının TTP komutanlarından Ömer Halid Horasani'nin Ağustos ayında öldürülmesinin intikamı için bu saldırıyı düzenlediklerini, "ntikam saldırıları"na devam edeceklerini duyurdu.

Afganistan'taki Taliban'dan ayrı bir örgüt olan TTP hafta başında bir açıklamada yaparak Pakistan hükümeti ile ateşkesi sonlandırdığını ve savaşçılarına ülke genelinde saldırı emri verdiğini duyurmuştu.