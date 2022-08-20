Pakistan: Hindistan ile daimi bir barışı arzuluyoruz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile diyalog yoluyla kalıcı barışı arzuladıklarını dile getirdi. Savaşın bir seçenek olamayacağını söyleyen Şerif, Birleşmiş Milletler kararlarına uyumlu şekilde adım atacaklarını belirtti.

Pakistan Başbakanı ayrıca ülkesinin Çin'le ilişkileri hakkında, "Çin dış politikamızın en önemli yapı taşıdır" dedi. Çin'in Kuşak Yol Projesi kapsamında oluşturulan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru"nun ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Hindistan-Pakistan krizi

İngiltere'nin sömürgesi konumunda olan Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından, Keşmir bölgesi krize neden olmuştu. Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu Keşmir, Pakistan'a katılmak istediğini dile getirmiş ancak dönemin Keşmir yöneticileri Hindistan'la birleşme kararı almıştı.

Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 yılından beri iki ülke arasındaki çatışmalar dönem dönem devam ederken, 1965 ve 1999'da çatışmalar büyümüştü.

Çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Keşmir bölgesinin yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'a ve yüzde 20'si de Çin'e bırakılmıştı.