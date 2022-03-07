Pakistan Başbakanı: Biz sizin köleniz miyiz?

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçisinin İslamabad'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmasına da tepki göstererek, “Aynı mektubu Hindistan'a yazdınız mı?” dedi.

Han, yaptığı açıklamada, "Bizi ne sanıyorsunuz? Biz sizin köleniz miyiz? Ne söylerseniz onu mu yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Brüksel'in Hindistan'ı Keşmir'deki işgal nedeniyle kınamaktan imtina ettiğine işaret eden Han, ayrıca Pakistan'ın Afganistan'da NATO'ya sunduğu yardımlarda teşekkür yerine kınama aldığını da sözlerine ekledi.

Geçen hafta Pakistan ve Hindistan, geçen hafta BMGK'de Rusya'yı kınayan tasarı için çekimser oy kullanmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin tarafsız bir politika izlediğini açıklamıştı.