Pakistan-Afganistan arasındaki Çaman sınır kapısı geçici olarak kapatıldı

Pakistanlı yetkililer, Afganistan sınırı tarafından ateş açılması sonrası bir Pakistanlı askerin ölüp bir diğerinin yaralanması sebebiyle Çamal sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Yetkililer, askerlere saldıran kişi Pakistan makamlarına teslim edilene kadar sınır kapısının kapalı kalacağını belirtti. Sorunun çözülmesi için iki ülke güvenlik güçleri arasında görüşmeler sürüyor.

Pakistan basınına yansıyan görüntülerde, sınırın kapalı olması sebebiyle çok sayıda tır ve sivil aracın uzun kuyruklar oluşturduğu, sınırı geçmek isteyen binlerce kişinin de beklediği görüldü.

Dün, Afganistan tarafından ateş açılması sebebiyle bir Pakistanlı asker yaşamını yitirmiş, bir diğeri yaralanmıştı. İki ülke sınır güçleri arasında Çaman’da sık sık çatışmalar yaşanıyor. Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Çaman ve Torkham sınırları, en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor. (AA)