Pakdemirli sel bölgesinde: Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak

Artvin'de önceki gün meydana gelen selden etkilenen Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kapiska Deresi'nin taşması sonucu zarar gören bölgeleri ziyaret etti.
Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkın nedeniyle hem yolda hem de içme suyu hattında problem olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz, buradaki içme suyu hattının bir an evvel yapılması için gerekli tahkimatların dere içinde yapılmasıdır. Bunun akabinde de Özel İdare ekipleri, içme suyu hattını bağlayacak duruma gelecektir. Geçici olarak bölge halkına su dağıtılıyor" diye konuştu.
Pakdemirli şunları söyledi: