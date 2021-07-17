Pakdemirli: Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıkmıştı. Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 2 gündür süren yangına da havadan ve karadan müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü ve 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Hatay’da ise 200 hektarlık alan yangından etkilendi.

Hatay'da çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilenmişti.