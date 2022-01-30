DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından eşiyle at bindiği bir fotoğraf karesi paylaştı.
Babacan paylaşımına "benzin fiyatlarını görünce biz" diye yazarak pahalılıktan nasıl etkilendiğini resmetti:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
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Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Pahalılık Babacanları da böyle etkilemiş!
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın at bindiği tatil fotoğrafını 'benzin fiyatlarını görünce biz' diyerek paylaşması dikkat çekti.
Haber Merkezi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından eşiyle at bindiği bir fotoğraf karesi paylaştı.
Babacan paylaşımına "benzin fiyatlarını görünce biz" diye yazarak pahalılıktan nasıl etkilendiğini resmetti: