Pahalılık Babacanları da böyle etkilemiş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın at bindiği tatil fotoğrafını 'benzin fiyatlarını görünce biz' diyerek paylaşması dikkat çekti.

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından eşiyle at bindiği bir fotoğraf karesi paylaştı.

Babacan paylaşımına "benzin fiyatlarını görünce biz" diye yazarak pahalılıktan nasıl etkilendiğini resmetti:

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