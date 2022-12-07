Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan şahıs Ankara'ya götürüldü

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a yönelik bıçaklı saldırının faili Serhat K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün ekibine teslim edildi.
Öztürk Yılmaz, bugün Ankara’daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bacağından bıçaklanan Öztürk, Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yılmaz, “Derin bir yara aldım, 4 yerden yara aldım” demişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Serhat K.’nın Bolu’da yakalandığını açıklamıştı.
Serhat K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün ekibine teslim edildi. Serhat K., sorgulanmak üzere Ankara’ya götürüldü. (ANKA)