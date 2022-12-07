Öztürk Yılmaz: Kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayın ardından sosyal medya hesabından olaya ilişkin video paylaşan Yılmaz, "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" ifadelerine yer verdi.

İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!#ÖztürkYılmaz pic.twitter.com/RkcfPYJwqX — Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazYP) December 7, 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yılmaz'a saldıran zanlının yakalandığını duyurmuştu.